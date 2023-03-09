Усман Нурмагомедов рассказал, почему его брат Абубакар пропустит турнир UFC в выходные

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, по какой причине его старший брат Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.
«Мы вместе проводили тренировочный лагерь. За две недели до боя он заболел. Грипп или гайморит у него был, что-то такое. Неделю он сильно болел. Когда стал чувствовать себя лучше, вернулся в зал, но потом его снова «откинуло», так можно сказать. Пришлось сняться по состоянию здоровья. Он просто не мог восстановиться. Ещё за неделю до боя он в постели лежал, не мог даже на улицу нормально выйти, не то что драться. Желаем нашему брату Абубакару здоровья», — рассказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что поединок Абубакара Нурмагомедова с Карлстоном Харрисом отменён из-за проблем со здоровьем у российского бойца.
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