Двалишвили: если Малыхин мне не заплатит, найду его в Таиланде

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, рассказал, что Анатолий Малыхин должен ему крупную сумму денег.

«Анатолий Малыхин — двукратный чемпион One FC и большой друг Петра. Он поставил $ 50 тыс. на победу Петра над Алджо, я поставил на Стерлинга. Мы заключили пари, вся Россия и вся Грузия знали. Стерлинг победил, и Анатолий попросил прислать ему номер моего счёта, но денег я не увидел.

Я надеюсь, что Анатолий — человек слова, он поступит правильно и заплатит мне. Если нет, я поеду в Таиланд и найду его там», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

В ближайшие выходные Мераб Двалишвили проведёт свой очередной поединок в UFC. Его соперником по главному событию турнира UFC Fight Night 221 станет экс-чемпион промоушена Пётр Ян.