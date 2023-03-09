Усман Нурмагомедов: Хасбик очень занят. Не думаю, что он приедет на бой

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов ответил на вопрос о том, приедет ли известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, поддержать его в бою с Бенсоном Хендерсоном.

«Я не думаю, что он приедет. Он очень занят, парни», — с улыбкой отметил Усман на пресс-конференции.

Поединок Усмана с Хендерсоном станет для российского бойца дебютной защитой титула чемпиона. Кроме того, этот бой станет 1/4 финала Гран-при Bellator в лёгком весе, главным приз в котором — $ 1 млн.

Усман Нурмагомедов в ноябре прошлого года выиграл единогласным решением судей у бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом.

Всего в активе Усмана Нурмагомедова 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.