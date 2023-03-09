Кормье: Джон Джонс не должен быть лучшим бойцом в рейтинге P4P

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не согласился с решением руководства промоушена поставить нового обладателя титула в тяжёлом весе Джона Джонса на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.
«Не считаю, что Джонс должен быть первым номером рейтинга pound-for-pound. На мой взгляд, Александр Волкановски по-прежнему должен быть на первом месте. Джон Джонс не должен быть лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий», — сказал Кормье в эфире своей программы на ESPN.
В прошлые выходные Джон Джонс впервые за три года вышел в октагон в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе и выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом.
После победы Джонс возглавил рейтинг pound-for-pound, Алекс Волкановски — второй номер, Ислам Махачев — третий.
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