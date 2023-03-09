Тим Цзю: Харрисон пожалеет, что мы не в UFC. Он захочет постучать

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Харрисоном.

«Если бой продлится дольше четырёх раундов, у него будут проблемы. Моя цель — утопить его. Это начнётся с первого раунда. Он пожалеет, что мы не в UFC, так как захочет постучать. Да, Тони высокий, но мои спарринг-партнёры намного выше, а он ещё и выглядит хрупким. Я спарринговал с большими и сильными парнями, а он выглядит так, будто я могу сломать его пополам», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Поединок Тимофея Цзю и Тони Харрисона за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе пройдёт в ночь на 12 марта в Сиднее.

В активе Тимофея Цзю 21 победа и ни одного поражения в профессиональной боксёрской карьере. У Тони Харрисона 29 побед и три поражения, ещё один бой завершился ничьей.