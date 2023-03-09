Промоутер Усика: говорят, даже если Саша отдаст весь гонорар, то Фьюри этого будет мало

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, WBC, IBO и IBF Александра Усика, высказался о переговорах по поводу поединка своего клиента с Тайсоном Фьюри.

«Мы по-прежнему работаем над датой 29 апреля, но вряд ли бой состоится из-за финансовых требований Фьюри. Пока дело обстоит именно так. Британцы просто не могут дать таких денег Тайсону. Мне сказали, что он просит такую сумму, что даже если Усик отдаст ему весь свой гонорар, то этого будет мало. Не знаю, насколько это правдиво», — сказал Красюк в интервью Seconds Out.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере в боксе. Тайсон Фьюри выиграл 33 боя и ещё один завершил вничью.