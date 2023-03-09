«Они не любят друг друга». Макгрегор и Чендлер устроили конфликт на съёмках TUF

Между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Майклом Чендлером произошёл конфликт во время съёмок 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter.

«Чендлер и Макгрегор уважительно относились друг ко другу, а затем ситуация начала обостряться. Вы это увидите в шоу. Они друг друга не любят», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 285.

Журналистка Эми Каплан позже раскрыла некоторые подробности конфликта между Чендлером и Макгрегором.

«Вот что я узнала об инциденте Макгрегора и Чендлера, о котором говорил Дана Уайт. Судя по всему, кого-то нокаутировали во время съёмок, Макгрегор запрыгнул в клетку, толкнул Чендлера, и обе команды побежали в клетку», — цитирует журналистку BJPenn.