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В RCC сообщили, что могут провести реванш между Шлеменко и Иличем

В RCC сообщили, что могут провести реванш между Шлеменко и Иличем
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Глава RCC Николай Клименко сообщил, что лига рассматривает возможность организовать реванш между российским бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Мы думаем о возвращении Александра Шлеменко: сейчас ключевая проблема найти ему хорошего, достойного соперника. Сейчас не так много средневесов с именем, которые могли бы принять вызов. Если рассматривать Александра Илича, мы предлагали ему бой. Но сейчас у него травма: он получил её в последнем поединке. Однако бой со Шлеменко возможен. Непонятно, через какой срок», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Напомним, в августе на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12 в Екатеринбурге прошёл первый бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Поединок завершился победой серба нокаутом на 21-й секунде.

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