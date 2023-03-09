Тим Цзю — Тони Харрисон: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) пройдёт боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся местный спортсмен с русскими корнями Тимофей Цзю и представитель США Тони Харрисон. Бойцы поспорят за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Помимо Цзю и Харрисона, в карде боксёрского вечера запланирован бой брата Тимофея – Никиты (4-0-0). Его соперником станет австралиец Бо Белбин (7-0-0).

Прямую трансляцию спортивного мероприятия проведут телеканалы «Матч! Боец» (трансляция начнётся в 2:00 мск) и «Матч ТВ» (начало трансляции запланировано на 5:00 мск).

В активе Цзю 21 бой, в каждом из которых он добыл победу (15 были одержаны нокаутом). На счету Харрисона 33 поединка (29 побед – три поражения – одна ничья).

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?