«Бойцам придётся объединиться». Джамал Хилл — о повышении окладов в UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл признался, что не намерен действовать в вопросе повышения оплаты бойцов так же радикально, как Фрэнсис Нганну. Нганну, напомним, покинул UFC.
«Я открытый человек и считаю, что мы можем говорить о чём угодно. Я говорю с бойцами насчёт этого и думаю, что главное, что должно произойти с нами, бойцами, это изменение оплаты труда. Бойцам придётся в какой-то степени объединиться», — сказал Хилл на канале в Point Forward YouTube.
В последний раз Нганну появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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