Волков объяснил, почему уход Нганну может сделать тяжёлый дивизион UFC интереснее

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказал мнение, что уход из UFC франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну может сделать тяжёлый дивизион интереснее и для самих бойцов, и для зрителей.

«Победа Джонса должна сделать дивизион интереснее. Потому что, когда был чемпионом Нганну, он дрался не так часто. Конечно, и сейчас непонятно, как часто будет драться Джонс. Но тем не менее хоть что-то сдвинулось с места.

Надеюсь, что его победа скажется лучше на нас всех. Я, со своей стороны, очень долго ждал боя, потому что дивизион не двигался с места. Не было никаких новых имён, новых людей. В целом я думаю, что для бойцов и для зрителя это пойдёт на пользу», — сказал Волков на пресс-конференции.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: