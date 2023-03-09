Волков объяснил, почему уход Нганну может сделать тяжёлый дивизион UFC интереснее

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказал мнение, что уход из UFC франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну может сделать тяжёлый дивизион интереснее и для самих бойцов, и для зрителей.
«Победа Джонса должна сделать дивизион интереснее. Потому что, когда был чемпионом Нганну, он дрался не так часто. Конечно, и сейчас непонятно, как часто будет драться Джонс. Но тем не менее хоть что-то сдвинулось с места.
Надеюсь, что его победа скажется лучше на нас всех. Я, со своей стороны, очень долго ждал боя, потому что дивизион не двигался с места. Не было никаких новых имён, новых людей. В целом я думаю, что для бойцов и для зрителя это пойдёт на пользу», — сказал Волков на пресс-конференции.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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