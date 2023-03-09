«Чуть поигрались». Хасбик поупражнялся в стрельбе в Лас-Вегасе

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками новыми фотографиями. Хасбик продемонстрировал, как поупражнялся в стрельбе на полигоне в Лас-Вегасе.

«Чуть поигрались», — подписал фото Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбика

Фото: Из личного архива Хасбика

Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик показал, как разобрался бы с Абдурозиком: