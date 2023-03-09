«Думаете, я буду молчать?» Хукер предположил, что USADA мстит ему за критику Махачева
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Новозеландский боец ММА Дэн Хукер в очередной раз заявил, что не станет отказываться от своих слов о россиянине Исламе Махачеве по поводу нарушения им антидопинговых правил.
«В последние пару недель уже два или три раза в мою дверь стучали в шесть утра. Это USADA. Они хотели взять у меня кровь и мочу. Думаете, это совпадение? Никакое это не совпадение. С другой стороны, кто-то думает, что я просто заткнусь и прикушу язык?
Да в мою дверь стучали почти 50 раз. Кто-то совершенно незнакомый входит в твой дом, просит тебя спустить штаны и пялиться прямо туда. Но не думайте, что я буду молчать, пока другие парни обходят правила», — сказал Хукер на канале The AllStar в YouTube.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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