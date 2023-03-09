«На свежем воздухе». Сергей Павлович показал, как отрабатывает удары руками

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео со своей тренировки.

«На свежем воздухе», — подписал видеозапись Сергей.

Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе:

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Павлович нокаутировал представителя Австралии Тая Туивасу. В апреле у Павловича запланирован бой с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

Сергей мог принять участие и на турнире UFC 285, который состоялся на прошлой неделе. Россиянин страховал главный поединок спортивного мероприятия, в котором встречались американец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. В случае травмы одного из бойцов Павлович мог выйти в октагон.