«На свежем воздухе». Сергей Павлович показал, как отрабатывает удары руками

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео со своей тренировки.
«На свежем воздухе», — подписал видеозапись Сергей.
Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе:
В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Павлович нокаутировал представителя Австралии Тая Туивасу. В апреле у Павловича запланирован бой с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.
Сергей мог принять участие и на турнире UFC 285, который состоялся на прошлой неделе. Россиянин страховал главный поединок спортивного мероприятия, в котором встречались американец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. В случае травмы одного из бойцов Павлович мог выйти в октагон.
- 9 марта 2023
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