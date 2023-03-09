«Я и мой брат в бизнесе». Хасбик показал фото с Даной Уайтом

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фотографию с президентом промоушена UFC Даной Уайтом.

«Я и мой брат в бизнесе», — подписал фотографию Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбика

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, в рамках которого будет посещать турниры. Кроме того, планирует пиар- и медиавзаимодействие с лигой. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

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