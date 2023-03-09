«Вторая глава». Фрэнсис Нганну показал фото с тренировки

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными во время тренировки.

«Вторая глава», — подписал фото франко-камерунский боец.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что на решение покинуть промоушен повлияло его недовольство финансовыми условиями контракта.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: