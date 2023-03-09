Чемпион ONE Малыхин раскритиковал уровень бойцов UFC после поединка Джонс — Ган

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин критически высказался об американском промоушене UFC.
«Все говорят UFC, UFC, топ-5, топ-5, лучший боец в мире. Взять, к примеру, Сириля Гана – номер два в рейтинге, а он даже не слышал о борьбе и понятия не имеет, что это такое. И это второй тяжеловес в мире. И все говорят, что в UFC лучшие бойцы. Пожалуйста», — приводит слова Малыхина Sportskeeda со ссылкой на его соцсети.
Поединок Джона Джонса и Сириля Гана состоялся 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.
Напомним, в своём последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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