Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном. Видео
Поделиться
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как вышел в октагон с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном событии которого Двалишвили сразится с россиянином Петром Яном.
В последнем бою, который состоялся на UFC 278 в августе прошлого года, Двалишвили победил бразильского экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо.
Ян в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 280 в октябре 2022-го, раздельным судейским решением уступил представителю США Шону О’Мэлли.
Комментарии
- 10 марта 2023
-
00:17
- 9 марта 2023
-
23:51
-
23:02
-
22:33
-
21:52
-
21:25
-
21:03
-
20:47
-
20:31
-
20:18
-
19:37
-
19:12
-
18:22
-
17:55
-
17:21
-
16:30
-
15:19
-
14:39
-
13:47
-
12:52
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
09:11
-
08:51
-
08:49
-
08:41
-
08:31
-
08:30
-
02:52
Партнерский контент