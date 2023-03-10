Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном. Видео

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как вышел в октагон с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном событии которого Двалишвили сразится с россиянином Петром Яном.

В последнем бою, который состоялся на UFC 278 в августе прошлого года, Двалишвили победил бразильского экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо.

Ян в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 280 в октябре 2022-го, раздельным судейским решением уступил представителю США Шону О’Мэлли.