Тимофей Цзю — Тони Харрисон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого поединок проведут местный спортсмен с русскими корнями Тимофей Цзю и американец Тони Харрисон. Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Помимо Цзю и Харрисона, в карде боксёрского вечера сразятся брат Тимофея, Никита (4-0-0), и представитель Австралии Бо Белбин (7-0-0).

Прямую трансляцию спортивного шоу проведут телеканалы «Матч! Боец» (трансляция начнётся в 2:00 мск) и «Матч ТВ» (начало трансляции запланировано на 5:00 мск). Бой с участием Тимофея начнётся не ранее 5:00 мск.

На счету Цзю 21 поединок, в каждом из которых он побеждал (15 побед были одержаны нокаутом). В активе Харрисона 33 боя (29 побед – три поражения – одна ничья).

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?