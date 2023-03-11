Тимофей Цзю — Тони Харрисон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого поединок проведут местный спортсмен с русскими корнями Тимофей Цзю и американец Тони Харрисон. Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Помимо Цзю и Харрисона, в карде боксёрского вечера сразятся брат Тимофея, Никита (4-0-0), и представитель Австралии Бо Белбин (7-0-0).
Прямую трансляцию спортивного шоу проведут телеканалы «Матч! Боец» (трансляция начнётся в 2:00 мск) и «Матч ТВ» (начало трансляции запланировано на 5:00 мск). Бой с участием Тимофея начнётся не ранее 5:00 мск.
На счету Цзю 21 поединок, в каждом из которых он побеждал (15 побед были одержаны нокаутом). В активе Харрисона 33 боя (29 побед – три поражения – одна ничья).
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
- 11 марта 2023
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:13
-
18:43
-
18:21
-
17:48
-
17:23
-
16:56