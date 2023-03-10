Хасбик отказался давать пощёчину актёру Марку Уолбергу. Видео
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Знаменитый голливудский актёр Марк Уолберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Мой новый лучший друг не захотел меня бить. Он хотел просто обнять», — написал Уолберг.
Хасбик отказался давать пощёчину американскому актёру Марку Уолбергу:
Хасбик уже несколько лет пользуется популярностью в ММА и в спортивном мире в целом. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с промоушеном UFC, которое предполагает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
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