Хасбик отказался давать пощёчину актёру Марку Уолбергу. Видео

Знаменитый голливудский актёр Марк Уолберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

«Мой новый лучший друг не захотел меня бить. Он хотел просто обнять», — написал Уолберг.

Хасбик отказался давать пощёчину американскому актёру Марку Уолбергу:

Хасбик уже несколько лет пользуется популярностью в ММА и в спортивном мире в целом. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с промоушеном UFC, которое предполагает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».