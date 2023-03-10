Штырков высказался о проигранном бое с Исмаиловым
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу своего недавнего боксёрского поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
«Совсем недавно прошёл наш бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса! Я в восторге от того, что мы сделали в ринге! Это были искры, как мы и обещали с Магомедом, вопреки всем прогнозам!» — написал Штырков.
Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.
Вячеслав Дацик ответил Ивану Штыркову на критику:
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