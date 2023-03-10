«Мне надо подкачаться». Евлоев показал фото с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и менеджером Ризваном Магомедовым.
«Мне надо подкачаться», — подписал фотографию Евлоев.
Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева
Напомним, из-за травмы Мовсар снялся с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был состояться 6 ноября прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед.
В последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30:27, 30:27, 30:26.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
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