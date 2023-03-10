Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне надо подкачаться». Евлоев показал фото с Махачевым

«Мне надо подкачаться». Евлоев показал фото с Махачевым
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и менеджером Ризваном Магомедовым.

«Мне надо подкачаться», — подписал фотографию Евлоев.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

Напомним, из-за травмы Мовсар снялся с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был состояться 6 ноября прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед.

В последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30:27, 30:27, 30:26.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023