Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье — о бое Яна и Двалишвили: Пётр должен побеждать. Проигрывать уже просто нельзя

Кормье — о бое Яна и Двалишвили: Пётр должен побеждать. Проигрывать уже просто нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«В любом случае Пётр в этом поединке должен только побеждать. Нельзя терпеть поражения в трёх боях подряд, особенно в таком конкурентном дивизионе. Как мне кажется, в настоящий момент это самая конкурентная весовая категория в UFC. Если у тебя есть чемпионские амбиции, а я не сомневаюсь, что у Петра они есть, то проигрывать уже просто нельзя», – сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Бой Яна и Двалишвили состоится в ночь на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

Бой ценой в карьеру. На пути Петра Яна лютейший враг! LIVE Бой ценой в карьеру. На пути Петра Яна лютейший враг! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023