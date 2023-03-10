Кормье — о бое Яна и Двалишвили: Пётр должен побеждать. Проигрывать уже просто нельзя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«В любом случае Пётр в этом поединке должен только побеждать. Нельзя терпеть поражения в трёх боях подряд, особенно в таком конкурентном дивизионе. Как мне кажется, в настоящий момент это самая конкурентная весовая категория в UFC. Если у тебя есть чемпионские амбиции, а я не сомневаюсь, что у Петра они есть, то проигрывать уже просто нельзя», – сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.
Бой Яна и Двалишвили состоится в ночь на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
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