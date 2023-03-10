Тим Цзю: соперники уровня Харрисона заставляют меня вставать каждое утро

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Харрисоном.

«Я не могу сказать ничего плохого о Тони. Он всё делает здорово, и в его арсенале есть всё необходимое. Соперники такого уровня заставляют меня с волнением вставать каждое утро. В таких больших боях мечтаешь участвовать с детства. А я живу своей мечтой», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Напомним, поединок между Тимофеем и Тони пройдёт в ночь на 12 марта в Сиднее. Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?