Тим Цзю: соперники уровня Харрисона заставляют меня вставать каждое утро
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Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Харрисоном.
«Я не могу сказать ничего плохого о Тони. Он всё делает здорово, и в его арсенале есть всё необходимое. Соперники такого уровня заставляют меня с волнением вставать каждое утро. В таких больших боях мечтаешь участвовать с детства. А я живу своей мечтой», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Напомним, поединок между Тимофеем и Тони пройдёт в ночь на 12 марта в Сиднее. Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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