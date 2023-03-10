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Пётр Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили

Пётр Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение, что стиль ведения поединка Мераба Двалишвили не будет представлять для него угрозу.

«Мне просто нужно продолжать побеждать. Это подтвердит мой статус претендента. Мераб не сможет подвергнуть меня опасности. Из того, что я видел, могу сказать, что его стиль мне не угрожает. Считаю, что у меня есть все ключи к победе», — приводит слова Яна Sports Illustrated.

Напомним, бой Яна и Двалишвили пройдёт 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. На счету Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

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