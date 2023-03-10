Харрисон пришёл полуголым на пресс-конференцию с Тимофеем Цзю. Фото

В ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого встретятся местный спортсмен с русскими корнями Тимофей Цзю и американец Тони Харрисон. Сегодня, 10 марта, прошла пресс-конференция, участие в которой приняли оба спортсмена. Отметим, что Харрисон явился на мероприятие с голым торсом, в то время как Цзю присутствовал в костюме.

Напомним, Ян и Харрисон поспорят за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

В активе Тимофея 21 бой, в каждом из которых он побеждал (15 побед были одержаны нокаутом). На счету американского спортсмена 33 поединка (29 побед – 3 поражения – 1 ничья).

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой: