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Харрисон — о бое с Цзю: я сижу без рубашки, чтобы он понял, кого собирается сломать

Харрисон — о бое с Цзю: я сижу без рубашки, чтобы он понял, кого собирается сломать
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Американский боксёр Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с Тимофеем Цзю (Австралия). Он состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в австралийском городе Сиднее.

«Мы с ним вообще разные. Для меня всё это в кайф. Бои, пресс-конференции в кайф. Он говорит, что я подготовил какие-то отмазки. Но я без понятия, о чём он вообще. Я готов к бою.

Меня насмешило, как он вышел из машины. Словно поп-звезда. Ему даже двери помогают открывать, я уже не говорю о костюме. Я сижу без рубашки, чтобы он понял, кого собирается сломать в ринге. Я сижу без рубашки и с кепкой на голове. А он приезжает в костюме. Но знаете что? Я не злюсь на него. Ведь в воскресенье мы окажемся в одинаковых условиях друг напротив друга. Мы окажемся в одной лодке. Вот и посмотрим, кто останется на борту», — сказал Харрисон на пресс-конференции.

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