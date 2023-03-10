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Пётр Ян: как можно дружить с Двалишвили? Посмотрите, что он несёт!

Пётр Ян: как можно дружить с Двалишвили? Посмотрите, что он несёт!
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян категорично ответил на вопрос о возможной дружбе с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Нет, нет, нет. Чисто увидеться, всё. Нет никаких вопросов. Как можно с ним дружить? Посмотрите, что он несёт!» — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, Ян и Двалишвили сразятся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.
В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

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