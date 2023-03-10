Двалишвили: Ян — хороший боец. Но не думаю, что он хороший человек, Пётр обманул меня

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили высказался о своём сопернике по предстоящему поединку, россиянине Петре Яне.

«Я знаю, что мне предстоит тяжёлый бой. Но я в отличной форме и готов к этому. Это спорт. Но Пётр… Я считаю, что он хороший боец. Но не думаю, что он хороший человек. Он читер, не знает правил, проявляет неуважение ко мне и моей команде, он обманул меня пару дней назад. Он пообещал мне, что мы сделаем с ним видео, чтобы раскрутить бой. Так как у нас нет пресс-конференции, я подкинул ему идею. С ним связался журналист, он вроде как согласился. Но когда я увидел его и спросил об этом, он отказался. Он сказал: «Нет», обманул меня», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: