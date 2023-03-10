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Пётр Ян рассказал, какие эмоции он испытывает по отношению к Мерабу Двалишвили

Пётр Ян рассказал, какие эмоции он испытывает по отношению к Мерабу Двалишвили
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян признался, что не испытывает никакой вражды по отношению к своему сопернику из Грузии Мерабу Двалишвили.

«Да никаких, чисто профессиональные. Психологически желаю выиграть этот бой», — сказал Пётр на пресс-конференции.

Ян и Двалишвили сразятся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

Всего в ММА Пётр провёл 20 боёв, в которых добыл 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо:

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