Двалишвили: у Яна нет пробелов в плане боёв. Он хорош во всём
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Известный грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили оценил бойцовский потенциал своего соперника по предстоящему поединку Петра Яна (Россия).
«Не думаю, что у него есть какие-то пробелы. Он хорош во всём. Он бывший чемпион. И даже несмотря на то что у него есть поражения в UFC, они все были конкурентными и близкими. Так что как боец он силён. Я не вижу у него серьёзных пробелов», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.
Напомним, поединок Яна и Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
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