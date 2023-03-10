«Никогда не забуду». Исмаилов высказался о Штыркове после победы в бою с ним

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов комплиментарно высказался об Иване Штыркове после их боксёрского поединка.
«Ваня, мне было за честь находиться с тобой в ринге! Ты настоящий боец, духовитый, стойкий, сильный, прогрессирующий и самое главное – доблестный. Поздравляю тебя с отличным боем. Я никогда тебя не забуду, зеркало не даст забыть, ты оставил на моём лице след воспоминаний», — написал Исмаилов в социальных сетях.
Напомним, бой Исмаилова и Штыркова состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.
«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым:
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