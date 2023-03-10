Ян и Двалишвили охарактеризовали друг друга одним словом

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В преддверии очного поединка россиянин Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили лаконично высказались друг о друге.

«Интриган. Ну так, чисто для вас», — сказал Ян на пресс-конференции.

«Пётр Ян – топ, воин, талантливый и тупой», — сказал Двалишвили.

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного шоу.

Ян в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 280 в октябре 2022-го, раздельным судейским решением проиграл представителю США Шону О’Мэлли. Двалишвили в последнем бою, который прошёл на турнире UFC 278 в августе прошлого года, победил бразильского экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: