Пётр Ян — Мераб Двалишвили: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия будет вести «Чемпионат». Посмотреть бой Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.

Начало бойцовского вечера запланировано на 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 2:00 мск. Начало поединка Петра и Мераба стоит ожидать не ранее 4:00 мск.

В общей сложности Ян в ММА провёл 20 боёв, в которых добыл 16 побед и потерпел четыре поражения. На счету Мераба 19 боёв, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: