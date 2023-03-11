Пётр Ян — Мераб Двалишвили: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили.
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия будет вести «Чемпионат». Посмотреть бой Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
Начало бойцовского вечера запланировано на 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 2:00 мск. Начало поединка Петра и Мераба стоит ожидать не ранее 4:00 мск.
В общей сложности Ян в ММА провёл 20 боёв, в которых добыл 16 побед и потерпел четыре поражения. На счету Мераба 19 боёв, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
- 11 марта 2023
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:13
-
18:43