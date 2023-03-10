Президент Bellator сделал заявление о возможности подписания контракта с Фрэнсисом Нганну

Президент Bellator Скотт Кокер оценил вероятность подписания контракта с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну, не так давно покинувшим UFC.
«Мои ребята разговаривали с Фрэнсисом. Знаю, что они встречались. Я всегда говорил, что мы идеально подошли бы ему, потому что он мог бы заниматься боксом и при этом с нами — ММА. Однако я не думаю, что мы близки к сделке», — сказал Кокер на канале MMA Underground в YouTube.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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