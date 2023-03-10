Двалишвили назвал условие, при котором будет готов дружить с Яном

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал, что будет готов дружить с россиянином Петром Яном, если получит с его стороны извинения.

«Я бы мог с ним дружить, если бы он извинился за пару моментов. Если он извинится передо мной и моей командой. Если он станет скромнее, то я смогу быть его другом. И даже если он захочет приехать в мою страну, я встречу его и приму со всем гостеприимством. Но если он продолжит себя так нагло вести, по-хамски… Он недавно опять проявил ко мне неуважение и сказал, что я ноль. Я покажу ему, какой я ноль», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Напомним, Ян и Двалишвили проведут поединок в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: