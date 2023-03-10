«Позавидуют многие боксёры-профессионалы». Тренер Исмаилова — о его бое со Штырковым
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, поделился мнением о боксёрском поединке между Магомедом и Иваном Штырковым.
«Конкурентный бой, который вы показали по профессиональному боксу в главном бою вечера, по-настоящему оказался главным по своему накалу, темпу, который вы задали, шесть раундов чистого бокса. Не было клинча и грязи, такому бою, который вы провели, позавидуют многие боксёры-профессионалы», — написал Рамазан в социальных сетях.
Напомним, бой Исмаилова и Штыркова состоялся 7 марта в Екатеринбурге. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.
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