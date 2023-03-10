Умар Нурмагомедов назвал соперников, с которыми хотел бы провести «бой мечты»
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, высказался о соперниках, поединок с которыми он хотел бы провести больше всего.
«Если говорить о бое мечты, то я бы назвал поединок с Жозе Альдо. Но он завершил карьеру, и это невозможно. Назову Доминика Круза. Этот парень — легенда. Ещё Ти Джей Диллашоу. Если он вернётся, я бы тоже хотел с ним встретиться.
Эти парни были чемпионами. Они были самыми жёсткими. Теперь они стали старше. Поэтому могут начаться разговоры, что они уже не на пике. А если бы были на пике, бой мог бы сложиться по-другому», — приводит слова Нурмагомедова издание Middle Easy.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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