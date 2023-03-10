Умар Нурмагомедов: мне будут бросать вызов, только когда я стану чемпионом UFC

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о том, что соперники отказываются от поединков с ним.
«Никто не хочет драться со мной. Мне говорят, что я не дрался ни с кем из рейтинговых бойцов, но что я могу поделать, когда они отказывают? Стараюсь сделать всё, чтобы получить бой: говорю с журналистами, пишу в социальных сетях, тренируюсь, но не работает. Я не хочу сказать, что меня боятся, но все молчат. Видимо, мне будут бросать вызов, только когда я стану чемпионом UFC», — приводит слова Нурмагомедова Middle Easy.
В своём последнем поединке в январе этого года Умар Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса. Всего у российского бойца четыре поединка в UFC и четыре победы в них.
В ММА у Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 боях, он располагается на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса.
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