Промоутер назвал имя нового соперника Усика в случае отказа Фьюри
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Промоутер Александр Красюк высказался о возможном сопернике украинского боксёра Александра Усика в случае срыва поединка с Тайсоном Фьюри.
«Похоже, Усика ждёт бой с Дюбуа. С этим нужно смириться. Думаю, это не самый плохой вариант для Британии, ведь Даниэль Дюбуа — англичанин. Да и Александра знают британские болельщики, он тут провёл не один бой. Дюбуа попытается отнять три титула. Разумеется, это не столь мощная вывеска, как Усик — Фьюри. Большой бой, но поменьше, чем с Фьюри. Всё решится в ближайшие дни. Когда получим официальное решение от Фьюри о том, что боя не будет, то приступим к переговорам», — приводит слова промоутера Boxing Social.
Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри может состояться 29 апреля.
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