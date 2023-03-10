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Фьюри: Усик, ты и твоя команда не стоите больше 30%

Фьюри: Усик, ты и твоя команда не стоите больше 30%
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к своему потенциальному сопернику Александру Усику.

«Я вижу все эти разговоры, вижу, что пишут про жадность. Но на мой взгляд, Усик, ты и твоя команда не стоите больше 30%. Либо бери, либо уходи и можешь подраться с Дюбуа за пару миллионов. Если же хочешь настоящих денег, то приходи и сразись с Цыганским королём. Но за каждый день твоего бездействия я буду вычитать по 1% из 30%. Тик-так..» — сказал Фьюри на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может пройти 29 апреля.

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