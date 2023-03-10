Пётр Ян оказался тяжелее Мераба Двалишвили перед боем на UFC Fight Night 221

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок российского бойца, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

Бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания, уложившись в лимит легчайшей весовой категории.

Вес Петра Яна составил 61,69 килограмма, вес Мераба Двалишвили — 61,01 килограмма.

Пётр Ян в своём последнем поединке в октябре прошлого года проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца 16 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Мераб Двалишвили в августе 2022 года выиграл у Жозе Альдо. Всего у него 15 побед в ММА при четырёх поражениях.