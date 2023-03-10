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Романов оказался тяжелее Волкова более чем на два кг перед боем на UFC Fight Night 221

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в рамках которого пройдёт поединок российского бойца в тяжёлом весе Александра Волкова с представителем Молдовы Александром Романовым.

Бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания, уложившись в лимит легчайшей весовой категории.

Вес Александра Волкова составил 117,03 килограмма, вес Александра Романова — 119,98 килограмма.

Александр Волков в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в активе российского бойца 35 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.