Романов оказался тяжелее Волкова более чем на два кг перед боем на UFC Fight Night 221

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в рамках которого пройдёт поединок российского бойца в тяжёлом весе Александра Волкова с представителем Молдовы Александром Романовым.
Бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания, уложившись в лимит легчайшей весовой категории.
Вес Александра Волкова составил 117,03 килограмма, вес Александра Романова — 119,98 килограмма.
Александр Волков в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в активе российского бойца 35 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.
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