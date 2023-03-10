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Романов оказался тяжелее Волкова более чем на два кг перед боем на UFC Fight Night 221

Романов оказался тяжелее Волкова более чем на два кг перед боем на UFC Fight Night 221
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В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в рамках которого пройдёт поединок российского бойца в тяжёлом весе Александра Волкова с представителем Молдовы Александром Романовым.

Бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания, уложившись в лимит легчайшей весовой категории.

Вес Александра Волкова составил 117,03 килограмма, вес Александра Романова — 119,98 килограмма.

Александр Волков в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в активе российского бойца 35 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.

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