Пётр Ян толкнул Двалишвили на дуэли взглядов

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок российского бойца, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

Во время дуэли взглядов Пётр Ян толкнул Мераба Двалишвили, после чего бойцов развели в разные стороны. Сообщается, что грузинский боец обозвал Яна и он отреагировал.

Пётр Ян толкнул Мераба Двалишвили на дуэли взглядов:

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале UFC.

Ранее оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит легчайшего веса.

Пётр Ян в своём последнем поединке в октябре прошлого года проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца 16 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Мераб Двалишвили в августе 2022 года выиграл у Жозе Альдо. Всего у него 15 побед в ММА при четырёх поражениях.