Романов: Джонс рано или поздно проиграет, Павлович — самый неудобный соперник для него

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, выступающий в тяжёлом весе UFC, считает, что Сергей Павлович станет самым неудобным соперником для Джона Джонса.
«Всё было весьма ожидаемо, что он переведёт, заваляет и финиширует Сириля именно на канвасе, потому что борьба — это самый большой пробел в технике Сириля. Совершенных нет, рано или поздно любой проиграет, в том числе и Джон Джонс. Думаю, Серёга Павлович — самый неудобный соперник для него», — сказал Романов в интервью MMA.Metaratings.ru.
В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 пройдёт поединок Александра Романова с российским бойцом Александром Волковым.
В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.
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