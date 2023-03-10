Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Романов: Джонс рано или поздно проиграет, Павлович — самый неудобный соперник для него

Романов: Джонс рано или поздно проиграет, Павлович — самый неудобный соперник для него
Аудио-версия:
Комментарии

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, выступающий в тяжёлом весе UFC, считает, что Сергей Павлович станет самым неудобным соперником для Джона Джонса.

«Всё было весьма ожидаемо, что он переведёт, заваляет и финиширует Сириля именно на канвасе, потому что борьба — это самый большой пробел в технике Сириля. Совершенных нет, рано или поздно любой проиграет, в том числе и Джон Джонс. Думаю, Серёга Павлович — самый неудобный соперник для него», — сказал Романов в интервью MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 пройдёт поединок Александра Романова с российским бойцом Александром Волковым.

В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.

Хватит добивать Миочича! Пощадите больного Стипе, отдайте Джонса на растерзание Павловичу Хватит добивать Миочича! Пощадите больного Стипе, отдайте Джонса на растерзание Павловичу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023