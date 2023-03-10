Шон О’Мэлли сделал прогноз на бой Ян — Двалишвили

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка Петра Яна с Мерабом Двалишвили.
«Будет очень интересный бой. Не знаю, сможет ли Мераб контролировать Яна за счёт борьбы, но в этом и есть интрига. Мне кажется, что как боец ММА Пётр лучше. Мераб хорош, но у него достаточно ограниченный набор навыков. Хотя определённо с этим арсеналом у него есть шансы на победу. Итак, мой официальный прогноз — ставлю на победу Петра Яна в пятом раунде. Думаю, будет война. Сложно тут что-то предсказывать, потому что я говорю и представляю, как Двалишвили держит Яна и тот пытается выбраться, понимаете? Но я всё же ставлю, что Ян выиграет в пятом раунде техническим нокаутом. Пётр — один из любимейших бойцов, и мы провели очень близкий бой с ним», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.
Бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили пройдёт в ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221.
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