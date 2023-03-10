Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара, но поставил Тайсону одно условие

Украинский непобеждённый боксёр Александр Усик ответил на предложение Тайсона Фьюри о распределении гонорара в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее Фьюри сказал, что команда Усика и он сам не заслуживают больше 30%.

«Эй, пузо, я принимаю твоё предложение 70 на 30%, чтобы 29 апреля выйти на ринг в «Уэмбли». Но ты пообещаешь пожертвовать Украине 1 млн фунтов стерлингов сразу после боя. И за каждый день задержки ты платишь 1% из своего кошелька в пользу украинцев. Договорились?» — сказал Усик в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли».