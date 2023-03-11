Волков объяснил, почему не мог отказаться от боя с Романовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему не мог отказаться от поединка с Александром Романовым.
«Я очень долго ждал поединка, не выбирал себе соперника. У меня был большой перерыв. В конце лета я заявил UFC, что готов подраться с любым, независимо от того, кто он и откуда. Главное — быстрее подраться. У меня была хорошая форма, хотелось выступать. Не знаю, была ли возможность выбрать другого соперника. Из-за того, что я изначально занял эту позицию, отказаться я не мог, поэтому принял поединок», — сказал Волков в интервью MMA.Metaratings.ru.
В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Александр Волков проведёт бой с Александром Романовым.
Всего в активе российского бойца 35 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. У Романова 16 побед и одно поражение.
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