Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Халид Муртазалиев победил Тони Джонсона единогласным решением судей на Bellator 292

Халид Муртазалиев победил Тони Джонсона единогласным решением судей на Bellator 292
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Халид Муртазалиев победил американца Тони Джонсона единогласным решением судей на Bellator 292. Бой входил в программу предварительного кадра турнира.

Поединок продлился все три раунда. Россиянин доминировал по всем статистическим показателям, провёл четыре тейкдауна. В итоге все судьи единогласно отдали победу Муртазалиеву.

Муртазалиев провёл свой 20-й бой в профессиональной карьере. На его счету теперь 17 побед и три поражения. Предыдущий поединок боец проводил 1 октября прошлого года. Тогда был повержен Хаджимурат Бестаев.

На счету Тони Джонса 24 боя, 16 побед и восемь поражений. Предыдущий поединок американец проиграл Евгению Гончарову.

Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе.

Bellator 2023. Bellator 292, Сан-Хосе, США
Халид Муртазалиев (W) - Тони Джонсон
11 марта 2023, суббота. 04:40 МСК
Халид Муртазалиев
Окончено
UD
Тони Джонсон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023