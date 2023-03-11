Халид Муртазалиев победил Тони Джонсона единогласным решением судей на Bellator 292

Российский боец Халид Муртазалиев победил американца Тони Джонсона единогласным решением судей на Bellator 292. Бой входил в программу предварительного кадра турнира.
Поединок продлился все три раунда. Россиянин доминировал по всем статистическим показателям, провёл четыре тейкдауна. В итоге все судьи единогласно отдали победу Муртазалиеву.
Муртазалиев провёл свой 20-й бой в профессиональной карьере. На его счету теперь 17 побед и три поражения. Предыдущий поединок боец проводил 1 октября прошлого года. Тогда был повержен Хаджимурат Бестаев.
На счету Тони Джонса 24 боя, 16 побед и восемь поражений. Предыдущий поединок американец проиграл Евгению Гончарову.
Напомним, в главном бою сегодняшнего турнира встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Усману предстоит первая защита титула чемпиона в лёгком весе.
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