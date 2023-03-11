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Прямая видео-трансляция турнира Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов — Хендерсон

Прямая видео-трансляция турнира Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов — Хендерсон
Аудио-версия:
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В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. По ссылке внизу вы можете посмотреть прямую трансляцию события.

В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-при лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.

Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера.

Прямую трансляцию турнира смотрите по данной ссылке

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